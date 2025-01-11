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Non sarà esodo viola ma i tifosi della Fiorentina a Monza ci saranno dopo il ricorso vinto 

Non c'è da aspettarsi un grande esodo per la trasferta contro gli ultimi in classifica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
11 gennaio 2025 09:16
Non sarà esodo viola ma i tifosi della Fiorentina a Monza ci saranno dopo il ricorso vinto  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 29.01.2024, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Accvc, Atf e l'associazione Solo Viola, le tre principali associazioni di tifosi della Fiorentina, erano intervenute per fare ricorso dopo che la prefettura di Monza e Brianza aveva deciso di vietare la vendita dei biglietti per la sfida di lunedì ai residenti nella provincia di Firenze. Ebbene, il tifo viola ha vinto il ricorso. Non c'è da aspettarsi un grande esodo per la trasferta contro gli ultimi in classifica, sia per l'orario serale sia perché si tratta di un giorno lavorativo. Lo scrive il Corriere Fiorentino

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