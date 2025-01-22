Pedullà: "Pablo Mari vuole la Fiorentina, contatti vanno avanti. Comuzzo al Napoli è speculazione"

La Fiorentina si muove per regalare a Palladino il rinforzo in difesa. Le ultime di Pedullà su Pablo Mari e Comuzzo

Pablo Marí vuole la Fiorentina e spera di averla anche negli ultimi giorni di mercato. Il difensore ritiene chiusa la sua esperienza con il Monza, pur con il massimo rispetto verso il club brianzolo. I contatti sono andati avanti, in tempi non sospetti vi avevamo svelato l’accordo tra il difensore e la Fiorentina. Sul resto dobbiamo aspettare, considerato il momento molto delicato che sta vivendo il Monza. Aggiornamento su Pietro Comuzzo: la Fiorentina lo considera imprescindibile, stiamo parlando di un 2005 forte e di grande prospettiva. Qualcuno magari avrà bisogno di lanciare spot promozionali, ma di sicuro la Fiorentina le considera speculazioni. Lo scrive Alfredo Pedullà

L'EMPOLI SI E' MOSSO SU KOUAME', LE ULTIME

https://www.labaroviola.com/lempoli-ha-chiesto-alla-fiorentina-il-prestito-di-kouame-lobiettivo-di-prade-e-incassare-7-milioni/285875/