Monza-Fiorentina: domani pomeriggio la conferenza stampa di Palladino al Viola Park

Domani pomeriggio al Wind Tre Media Center del Viola Park si terrà la conferenza stampa pre Monza-Fiorentina di mister Palladino. Un'assoluta novità considerando che in questa stagione le conferenze s...

Domani pomeriggio al Wind Tre Media Center del Viola Park si terrà la conferenza stampa pre Monza-Fiorentina di mister Palladino. Un'assoluta novità considerando che in questa stagione le conferenze stampa alla vigilia della partita non erano mai state fatte prima delle partite in Serie A, venivano fatte solamente prima delle partite di Conference League perché quelle sono obbligatorie per il regolamento UEFA. Anche nel triennio di Vincenzo Italiano l'allenatore viola non aveva mai parlato prima della partita ai giornalisti, vedremo dunque se domani sarà un eccezione o se la Fiorentina ha deciso di cambiare strategia comunicativa.

DALLA SARDEGNA KOUAME

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