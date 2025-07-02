TMW riporta: "Colpani piace a Cremonese, Sassuolo e Genoa, l'ex viola può restare in A l'anno prossimo"

L'ex esterno viola potrebbe restare in Serie A dopo una pessima stagione a Firenze in cui non ha mai brillato

Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Andrea Colpani, reduce da una brutta stagione a Firenze, potrebbe restare in Serie A ovviamente con un importante ridimensionamento dopo il mancato riscatto dei viola, ma il giocatore del Monza potrebbe ripartire da una nuova realtà nel massimo campionato con il Sassuolo e la Cremonese neopromosse pronte a dargli una nuova possibilità oltre al Genoa che stima da molto tempo l'esterno.

A Firenze Andrea Colpani non ha mai soddisfatto le aspettative dei tifosi che lo accolsero un anno fa come uno dei principali colpi del mercato viola e ha segnato una doppietta solo a Lecce ad ottobre nella goleada della Fiorentina per 0-6 per poi restare fuori per mesi a causa di un infortunio.