La Gazzetta dello Sport riporta: “L’avventura in viola di Colpani potrebbe allungarsi, la società stima molto il ragazzo”

Secondo la Gazzetta dello Sport, il futuro dell’ex centrocampista del Monza Andrea Colpani potrebbe essere di nuovo in maglia viola, nonostante una pessima stagione alla Fiorentina dove non ha fatto vedere niente di quanto mostrato in Brianza. Infatti, il giocatore piace molto alla società per il comportamento mostrato in gruppo anche nei momenti più difficili della stagione.

Palladino lo considera un suo pupillo e non vorrebbe lasciarlo andare via perché vede delle qualità importanti nel centrocampista classe 1999 allenato da lui anche al Monza. Il centrocampista potrebbe restare qualora la Fiorentina riuscisse a rinegoziare il prestito con i lombardi anche perché i 12 milioni pattuiti l’estate scorsa sembrano davvero impensabili da pagare prossimamente.