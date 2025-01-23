Gazzetta: “Pongracic al posto di Comuzzo. Colpani fuori? Probabile conferma dal 1’ per Folorunsho”

Cataldi continua a lavorare a parte

Danilo Cataldi continua a lavorare a parte ed è sempre più a rischio la sua presenza dal primo minuto a Roma contro la Lazio. Il centrocampista ieri mattina ha ripreso a correre sul campo, ma se non dovesse farcela è pronto Mandragora a prendere il suo posto in mediana, come contro il Torino, al fianco di Adli.

All'Olimpico la Fiorentina cerca una nuova svolta alla stagione, dopo aver ottenuto appena due punti nelle ultime sei partite, e Raffaele Palladino sta studiando più soluzioni al Viola Park. Un'ipotesi può essere quella di concedere spazio a Pongracic al posto di Comuzzo, mentre in avanti rimane da capire se l'allenatore darà ancora una magliaia da titolare a Colpani o se possa esserci qualche aggiustamento sia tattico che di uomini, senza escludere l'utilizzo in contemporanea di Beltran e Gudmundsson.

Probabile infine che Folorunsho venga confermato dal 1’, dopo la chance già avuta domenica scorsa, ma rimane da capire se da esterno alto a sinistra (verrebbe "sacrificato" di nuovo Sottil). Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

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