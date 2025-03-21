Gazzetta: “Colpani ancora fuori per infortunio. Punta a rientrare il 10 aprile per la gara di Conference”

Colpani è l'unico che ancora non si allena

Le vittorie si celebrano a tavola. O davanti a una griglia. Per i calciatori è ancora meglio. Così ieri al Viola Park squadra e staff tecnico, al termine dell'allenamento del mattino, hanno deciso di premiarsi con una grigliata a base di carni e verdure. All'evento, con regia dei sudamericani della Fiorentina, sono state invitate anche le famiglie dei giocatori. Quindi mogli e figli tutti in festa. In campo tutti al lavoro, fatta eccezione per Colpani ancora fermo ai box e difficilmente recuperabile per le prossime due sfide. Semmai si tenterà per la Conference del 10 aprile. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.