Buone notizie dal Viola Park in vista del Betis: Colpani è tornato ad allenarsi in gruppo

Arrivano buone notizie per la Fiorentina in vista della prossima sfida di Conference League: Andrea Colpani sembra aver recuperato in tempo per la semifinale contro il Betis di Manuel Pellegrini. Dopo un lungo periodo ai box, l’ex Monza è tornato ad allenarsi con il gruppo, come confermano le immagini diffuse sui canali social del club viola. Il numero 23 è dunque pronto a dare il suo contributo negli ultimi appuntamenti della stagione, ormai vicina al termine.

