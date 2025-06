Gazzetta: “Dopo la Fiorentina, Colpani potrebbe andare alla Lazio. Servono 10-12 milioni”

Nelle ultime ore in casa Lazio ha preso consistenza la pista che porta ad Andrea Colpani, ritenuto da Sarri il profilo ideale per la sua duttilità. Rispetto a Fabbian e Fazzini ha anche maggiore esperienza. È vero che la sua ultima stagione non è stata eccezionale (25 presenze e 2 gol con la Fiorentina che ha deciso di non riscattarlo). Ma nelle precedenti quattro annate al Monza (le prime due in B, le altre in A) aveva avuto un rendimento di notevole spessore. Con il Monza ci sono stati finora contatti informali. Colpani un anno fa era stato valutato 16 milioni. Il prezzo dovrebbe scendere un po’ e attestarsi sui 10-12 milioni. Una cifra che la Lazio proverà a limare offrendo ai brianzoli qualche contropartita. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.