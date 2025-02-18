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Per Gudmundsson frattura a carico del passaggio sacro-coccige, 1 mese di stop. Il report della Fiorentina

Il report medico della Fiorentina su Albert Gudmundsson dopo l'infortunio di domenica contro il Como. Dovrebbe stare fuori 1 mese

A cura di Flavio Ognissanti
18 febbraio 2025 21:18
Per Gudmundsson frattura a carico del passaggio sacro-coccige, 1 mese di stop. Il report della Fiorentina - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.02.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica, un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, gia sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale.

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