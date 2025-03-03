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Nazione lancia l’allarme: “Colpani che fine ha fatto? Resta in dubbio, si sa poco sulle sue condizioni”

Palladino ritrova diversi giocatori ma Colpani resta in dubbio

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 marzo 2025 12:31
Nazione lancia l’allarme: “Colpani che fine ha fatto? Resta in dubbio, si sa poco sulle sue condizioni” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 10.11.2024, Fiorentina-Verona, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Fiorentina è tornata ad allenarsi al Viola Park con la testa già rivolta all'andata degli ottavi di Conference League contro il Panathinaikos. La sofferta vittoria contro il Lecce ha confermato la bontà del nuovo 3-5-2, che potrebbe essere riproposto ad Atene, e il recupero di Gudmundsson, pronto a dare il suo contributo nel fitto calendario di impegni tra campionato ed Europa.

Buone notizie anche dall'infermeria: Adli, dopo un mese di stop, è vicino al rientro in gruppo e punta alla convocazione, mentre Kean ha iniziato a lavorare parzialmente con la squadra dopo il via libera dello staff medico. Palladino potrà contare anche su Folorunsho, ma dovrà rinunciare a Colpani, ancora in dubbio, e a Mari e Ndour, esclusi dalla lista UEFA. Lo scrive La Nazione.

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