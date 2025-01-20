Nazione: “Palladino fischiato, Colpani pure. Contestazione totale, la pazienza è finita”

Firenze non ci sta, scatta la contestazione

Firenze non ci sta e la Curva Fiesole fa scattare la contestazione. Tutto succede al momento dei cambi. Fuori Gudmundsson, dentro Beltran. E lo stadio prende di mira Raffaele Palladino. Poco dopo esce Colpani lo stadio gli riserva lo stesso trattamento. A fine partita, quando i giocatori sono andati sotto la Curva Fiesole (oggi Ferrovia ndr), il coro è stato uno e chiaro: "Meritiamo di più".

La contestazione è stata totale verso una squadra che nelle ultime 6 partite ha raccolto soltanto 2 punti. La Fiorentina non vince dall'8 dicembre e il tifo viola non gli ha mai fatto mancare il suo sostegno. Anche a Roma con la Lazio sarà così, ovviamente. Ma la cosa certa è che Firenze si aspetta un cambio di passo immediato da parte di tutti. La pazienza è finita. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/amoruso-i-giocatori-non-sanno-cosa-fare-la-responsabilita-e-di-palladino-i-giocatori-li-allena-lui/285447/