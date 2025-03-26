Colpani: "Battere Juve e Inter è motivo d'orgoglio, ma si festeggia un giorno poi si pensa alla partita dopo"

Andrea Colpani è intervenuto dal Viola Park per rispondere alle domande dei bambini della scuola elementare Acciaiuoli dell'istituto comprensivo del Galluzzo, queste le sue parole:Come ti senti dopo u...

Andrea Colpani è intervenuto dal Viola Park per rispondere alle domande dei bambini della scuola elementare Acciaiuoli dell'istituto comprensivo del Galluzzo, queste le sue parole:

Come ti senti dopo una sconfitta?

"Quando si perde si è molto dispiaciuti e molto arrabbiati. Ma il calcio è uno sport veloce e si gioca molto spesso, quindi quando si perde bisogna azzerare subito, capire gli errori e pensare alla partita successiva"

Come vi siete sentiti dopo aver battuto Inter e Juventus?

"Sono i momenti belli del calcio, quando vinci contro queste squadre è motivo d'orgoglio e si festeggia nello spogliatoio. Anche dopo le vittorie bisogna azzerare subito, ci si gode per un giorno e pensare alla partita successiva"

Un consiglio ai ragazzi per il futuro

"Inseguite i sogni e credeteci sempre, poi se riuscite finite gli studi e andate avanti con l'Università che è una cosa molto importante"