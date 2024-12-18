Nazione: "Colpani e Beltran in difficoltà: suona l'allarme per la Fiorentina di Palladino"

Vigilia di Conference per la Fiorentina

Vigilia di Conference League per la Fiorentina che domani sera in Portogallo affronterà il Vitoria per blindare la qualificazione diretta agli ottavi di finale e per sbollire la rabbia per la sconfitta contro il Bologna. Contro i lusitani i viola dovranno cercare di superare alcuni dei problemi visti a Bologna, su tutti quello relativo alle corsie laterali. La scelta di schierare Beltran largo a sinistra nel ruolo di Bove non ha dato i frutti sperati e il rendimento di Colpani è stato ancora una volta insoddisfacente. L'allarme è suonato e Palladino dovrà trovare una soluzione. La prima idea potrebbe essere quella, visto anche il ritorno di Gudmundsson, di concedere un po' di riposo a Colpani. L'ex Monza forse ha bisogno di ricaricare le batterie da un punto di vista sia fisico che mentale per tornare quello ammirato con la maglia dei brianzoli. Un'altra opzione porta il nome di Riccardo Sottil. Il classe 1999 è in grande crescita e quello di esterno sinistro è il suo ruolo naturale. Sfruttarlo in quella posizione permetterebbe ai viola di avere una doppia scelta sulla trequarti con Gudmundsson e Beltran.

Un'altra questione da risolvere è l'importanza di Adli. Le geometrie e la qualità dell'ex Milan sono indispensabili per il gioco della Fiorentina, quasi troppo. Quando il francese non è in giornata infatti, come capitato a Bologna nè risente tutta la manovra viola. Per questo motivo l'acquisto di un'alternativa di livello in mediana potrebbe fare bene a tutti, sia ai viola che allo stesso Adli. Un altro tema riguarda Parisi. L'ex Empoli, coinvolto senza la sua volontà dal procuratore nel caso Biraghi, potrebbe diventare una risorsa importante per Palladino. Il terzino campano può svolgere il doppio ruolo sulla corsia mancina e potrebbe tornare utile per dare riposo a Gosens. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/funaro-franchi-fino-al-2026-lavoreremo-sul-primo-lotto-voglio-continuare-a-collaborare-con-la-fiorentina/281351/