Quale problema ha Gudmundsson? La nuova idea è metterlo a destra al posto di Colpani

La stagione di Gud finora è deludente

La stagione di Gudmundsson con la Fiorentina è finora deludente, segnata da problemi fisici, pressioni ambientali e difficoltà di adattamento al gioco della squadra. Nonostante il suo talento indiscusso, l'islandese non è ancora riuscito a imporsi come elemento decisivo per i viola, una carenza che si è palesata nella prestazione opaca contro la Juventus: pochi palloni toccati, errori tecnici e conclusioni poco incisive.

Palladino continua a sostenerlo, consapevole che l'assenza di un giocatore chiave come Bove rende il contributo di Gud cruciale. Tuttavia, il tecnico dovrà lavorare con il calciatore per identificare e risolvere i problemi, cercando di valorizzarne le capacità. La sfida contro il Napoli rappresenta una potenziale svolta: Palladino potrebbe schierarlo come sottopunta, ma in caso di nuova prestazione deludente, potrebbe rivederne il ruolo, spostandolo a esterno.

La situazione di Gudmundsson riflette le contraddizioni di una Fiorentina che ambisce alla zona Champions ma deve ancora superare alcune difficoltà tattiche e individuali. Magari con una sorta di ultima chiamata a livello tattico, ovvero Palladino riproverà il giocatore nella posizione di 'sottopunta' quindi al centro della linea a tre alle spalle di Kean, ma in caso di nuovo flop si potrebbe addirittura cambiare. Sistemando Gud come esterno 'impuro' magari momentaneamente nella posizione che oggi occupa Colpani. Lo riporta La Nazione.

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