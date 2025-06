Il Resto del Carlino riporta: “Colpani piace al Bologna, l’ex viola può ripartire con Italiano”

Il Resto del Carlino oggi in uscita ha parlato del mercato del Bologna per quanto riguarda la posizione del trequartista dietro le punte ed uno dei nomi usciti è quello di Andrea Colpani, tornato a Monza dopo una stagione deludente in viola, ma solo di passaggio in terra lombarda in Serie B. Il Bologna è interessato al centrocampista per sostituire Fabbian che piace molto alla Lazio su richiesta di Sarri. Oltre a Colpani, gli emiliani hanno contattato il Verona per Suslov ma la richiesta di 12 milioni è ritenuta troppo alta dal Bologna per questo il nome del giocatore del Monza è in auge.