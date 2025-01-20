Gazzetta: “Firenze fischia Palladino per i suoi cambi. Colpani? Esagerato incolpare solo lui per quanto sta accadendo”

Ieri nella ripresa il Franchi ha fischiato i cambi di Palladino

Prima era l'uomo che stava conquistando Firenze. Adesso viene fischiato per i suoi cambi. Le 8 vittorie consecutive avevano dato alla città un uomo garbato, elegante e capace di far esaltare il popolo viola. Ieri, al 31' del secondo tempo, il Franchi ha fischiato le sue scelte.

Fuori Mandragora e Gudmundsson, dentro Sottil e Beltran. Lo stadio insorge e sommerge di fischi l'allenatore della Fiorentina. Il Franchi si aspettava l'uscita di Andrea Colpani, pupillo dell'allenatore. 2 punti in 6 partite sono troppo pochi e adesso l'Europa, l'obiettivo segnato da Rocco Commisso che ha accontentato l'allenatore e che ha speso tanto, è a rischio. Ma ovviamente, incolpare il solo Colpani per quello che sta vivendo la Fiorentina è abbastanza esagerato. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-la-fiorentina-ha-rischiato-addirittura-di-perdere-i-giocatori-si-complicano-la-vita-da-soli/285483/