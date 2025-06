Il Resto del Carlino annuncia: “Il Bologna è interessato a Colpani per giocarsi l’Europa League”

Nella conferenza di fine anno Daniele Pradè era stato chiaro: Andrea Colpani non verrà riscattato dalla Fiorentina. La stagione del trequartista classe 1999 è stata fallimentare a Firenze, e la società ha deciso di puntare su altro con i soldi che si dovrebbero spendere per il riscatto di Colpani. Il Resto del Carlino, quotidiano bolognese, sottolinea che sul giocatore appartenente al retrocesso Monza ci potrebbe essere l’interesse proprio del Bologna, con un Vincenzo Italiano che vorrebbe Colpani per inserirlo nel suo tipico schieramento con i tre trequartisti dietro la prima punta. Colpani andrebbe così a rimpinguare la rosa di un Bologna che per il secondo anno di fila disputa una prestigiosa competizione europea.