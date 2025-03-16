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Convocati Fiorentina: Colpani unico assente, tornano Ndour e Pablo Marì dopo la Conference

La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati scelti da Mister Raffaele Palladino per affrontare la Juventus questa sera alle 18:00 al Franchi. Nella Fiorentina assente il solo Colpani ancora alle...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 marzo 2025 12:24
Convocati Fiorentina: Colpani unico assente, tornano Ndour e Pablo Marì dopo la Conference -
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La Fiorentina ha diramato l'elenco dei convocati scelti da Mister Raffaele Palladino per affrontare la Juventus questa sera alle 18:00 al Franchi. Nella Fiorentina assente il solo Colpani ancora alle prese con il suo infortunio al piede, mentre tornano in Ndour e Pablo Marì in campionato visto la loro assenza nelle coppe europee. Non c'è Caprini che probabilmente tornerà in primavera per mettere minuti nella gambe, in foto l'elenco completo:

Convocati Fiorentina: Colpani unico assente, tornano Ndour e Pablo Marì dopo la Conference

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