Colpani può tornare in Serie A dopo il flop alla Fiorentina, su di lui c’è la Cremonese

Redazione

22 Gennaio · 12:52

Aggiornamento: 22 Gennaio 2026 · 12:52

Ritorno di fiamma della Cremonese per Andrea Colpani. Il fantasista classe ’99 è rientrato al Monza quest’estate dopo il mancato riscatto da parte della Fiorentina e ha fin qui collezionato 13 presenze con un gol e un assist tra Serie B e Coppa Italia.
Il suo futuro a breve termine potrebbe però riportarlo nuovamente nella massima serie, dove mister Nicola farebbe carte false per inserirlo nella rosa grigiorossa. Colpani è attualmente legato al Monza da un contratto fino al 2028 e, a detta di Transfermarkt, viene valutato 6 milioni di euro. La Cremonese lo aveva già cercato nei mesi scorsi. Lo scrive Tuttomercatoweb

