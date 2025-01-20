Colpani tra i fischi del Franchi, prestazioni poco convincenti. La Fiorentina lo riscatterà?

Le difficoltà di Colpani: le aspettative non soddisfatte e il futuro incerto a Firenze. La Fiorentina lo riscatterà?

Le prestazioni di Andrea Colpani non convincono ancora, risultando poco incisivo. Infatti, il pupillo di mister Palladino ha messo a segno solo 2 gol fino ad oggi. Se si confrontano i numeri con la scorsa stagione, quando aveva totalizzato 8 reti e 4 assist, emergono chiaramente le difficoltà che ha incontrato da quando è arrivato a Firenze.

Proprio ieri, nel pareggio casalingo contro il Torino, è emerso il malumore dei tifosi viola, con fischi al momento del cambio al 90' di Kouamé, che ha disputato una prestazione non particolarmente brillante, a parte il gesto tecnico che ha poi portato al gol realizzato da Kean. È evidente che il Flaco non ha ancora soddisfatto le aspettative riposte in lui, sin dall'arrivo nel mercato estivo, quando era stato accolto come uno dei colpi più importanti della sessione. La sua capacità di incidere sul campo influenzerà sicuramente la decisione finale del club, che potrebbe decidere di riscattarlo. L'accordo prevede un prestito oneroso di 4 milioni con diritto di riscatto fissato intorno ai 13 milioni di euro.

TMW, Palladino non è in discussione: Commisso ha ribadito la fiducia nel tecnico

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