La Fiorentina ha speso quasi 20 milioni per i prestiti dei calciatori che ancora non è certa di riscattare

Siamo giunti ormai all’ultima giornata di serie A e si avvicina sempre di più il momento dei bilanci di fine stagione, la Fiorentina avrà tanti temi da analizzare, dal futuro di Palladino fino a i calciatori in prestito presenti in rosa. E a proposito di bilanci, proprio il futuro dei calciatori in prestito rischia di pesare e non poco sul bilancio della Fiorentina non solo per i riscatti che dovranno essere fatti, ma anche per quei calciatori che torneranno alla base e per cui il club viola avrà speso dei soldi inutilmente visto poi il mancato riscatto.

Non è il caso di Gosens che ormai è un calciatore viola a tutti gli effetti, ma ci sono diversi calciatori il cui futuro è in bilico ma che sono già costati alla Fiorentina diversi milioni in indennizzi e costi per il prestito. Uno su tutti Albert Gudmundsson per cui la Fiorentina ha versato già al Genoa 6 milioni di euro, poi anche Colpani per cui il Monza ha già ricevuto 4 milioni, 2,5 sono i milioni versati alla Juventus per Fagioli, 1,5 il costo del prestito di Bove mentre sia Adli che Folorunsho sono costati 1 milione a testa. Il caso più eclatante è sicuramente quello di Zaniolo che sembra essere certo del mancato riscatto e che per cui la Fiorentina ha versato 3,2 milioni per il prestito di pochi mesi, mentre al contrario Catadi, pedina fondamentale non è costato praticamente niente fin qui.

Insomma solo di prestiti la Fiorentina ha speso 19,2 milioni di euro; 20 milioni che rischiano di essere bruciati qualora la Fiorentina scegliesse di non riscattare questi calciatori. Una gestione economico-sportivo che probabilmente un club come quello viola non si può permettere, già quasi 10 milioni in questo momento sembrano bruciati, visto che difficilmente la Fiorentina riscatterà Colpani, Zaniolo e Bove, ovviamente per motivi diversi. Nel riscatto di Gudmundsson peserà tantissimo anche questo ragionamento, come in quello di Fagioli, mentre calciatori come Adli che sono costati appena 1 milione sono stati centrali nella stagione viola sicuramente hanno rappresentato un costo minore.