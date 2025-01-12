Corriere dello Sport: “Ora Palladino vuole il vero Colpani: serve la svolta da qui a giugno 

Palladino ha analizzato il momento della Fiorentina. Colpani non riesce ancora a svoltare

Raffaele Palladino, nella sua prima conferenza stampa per una gara di campionato, ha analizzato il momento della Fiorentina, soddisfatto del percorso nonostante qualche inciampo recente. Ritiene che solo la gara contro l'Udinese sia stata realmente sbagliata e si prepara con attenzione alla sfida contro il Monza, un club a cui è legato per il suo passato.

Andrea Colpani: Palladino riconosce l'impegno del giocatore, pur aspettandosi progressi nei "trenta metri finali", e punta sull'affetto per farlo rendere al meglio. Michael Folorunsho: Il nuovo acquisto, duttile e gia disponibile, è visto come un'importante aggiunta per coprire il vuoto lasciato da Bove. Sarà convocato per la gara di Monza. Cataldi e Gudmundsson: Cataldi è in dubbio per affaticamento muscolare, mentre

Gudmundsson ha recuperato e punta a più minuti in campo. Palladino conferma la fiducia nella dirigenza, che definisce vigile e ambiziosa, e ribadisce la volontà di alzare il livello della squadra.

L'obiettivo principale è migliorare i punti del girone d’andata (32), puntando a un totale di almeno 64. Tuttavia, ogni traguardo sarà definito solo dopo la chiusura del mercato. Il tecnico elogia il percorso della squadra, iniziato con difficoltà ma consolidato da una parte centrale della stagione eccellente. Per affrontare il girone di ritorno, pone l'accento sul recupero fisico e tattico dei giocatori, con l'intento di tornare a ottenere risultati positivi. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-frendrup-e-il-sogno-della-fiorentina-ma-lassalto-dei-viola-ci-sara-in-estate/284367/#google_vignette