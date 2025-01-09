Colpani è tra i centrocampisti italiani più preziosi, il suo valore di mercato è di 16 milioni di euro

Il noto portale Transfermarkt ha stilato la classifica dei primi 10 centrocampista italiani dal valore di mercato, tra questi rientra il centrocampista della Fiorentina Andrea Colpani. Colpani infatti...

Il noto portale Transfermarkt ha stilato la classifica dei primi 10 centrocampista italiani dal valore di mercato, tra questi rientra il centrocampista della Fiorentina Andrea Colpani. Colpani infatti ha un valore di mercato di 16 milioni di euro e si trova in questa clasifica al 9° posto alle spalle di Zaniolo che ha un valore di 18 milioni, ed è davanti all'accoppiata della Roma composta da Lorenzo Pellegrini e Tommaso Baldanzi.

Al primo posto di questa classifica si piazza Nicolò Barella che ha un valore di mercato di 80 milioni di euro, lontanissimo al secondo posto Tonali che vale 38 milioni. Vedremo se Colpani riuscirà a riscattare questa prima parte di stagione negativa e ad aumentare il suo valore di mercato ma soprattutto ad aiutare la Fiorentina nella lotta per le coppe Europee e a convincere il club gigliato a riscattarlo

DALLA SARDEGNA KOUAME

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