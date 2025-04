Nazione: “Colpani prova ad esserci almeno per la Conference. Il ritorno in gruppo resta lontano”

La Fiorentina continua la sua preparazione al Viola Park in vista del match di sabato sera a San Siro contro il Milan. Ieri i ragazzi di Palladino si sono allenati nel pomeriggio al Viola Park. Intensità ma anche voglia di scherzare, come testimoniano alcuni scatti social pubblicati dal club. Ancora un paio di sedute prima della partenza alla volta di Milano. Allenamenti preziosi per affinare concetti tattici e per mettere benzina nelle gambe.

Dal match di San Siro in avanti la Fiorentina tornerà a giocare ogni tre giorni e tra partite e viaggi ci sarà poco tempo a disposizione per allenarsi. Resta ancora lontano dal gruppo Andrea Colpani, la cui stagione si è complicata in modo importante dopo il problema al piede patito nel match contro il Como. L’intenzione è quella di provare a rientrare in gruppo in vista del doppio confronto europeo. Lo scrive La Nazione.