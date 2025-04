Radio Bruno rivela: “Lo staff medico monitorerà le condizioni di Gosens, da specificare il suo rientro in campo”

A Radio Bruno in collegamento dal Viola Park, si è parlato delle condizioni di Robin Gosens che ha avuto un problema al ginocchio che gli ha fatto saltare la gara con l’Atalanta, a cui teneva molto e che lo sta tenendo fuori. L’infortunio al ginocchio pare più grave del previsto, infatti lo staff medico viola dovrà monitorare le condizioni del giocatore ogni giorno da qui fino alla fine della settimana quando la Fiorentina potrebbe realizzare un comunicato per dare notizie più precise riguardo ad un suo rientro. Sicuramente il tedesco non giocherà giovedì in Slovenia nella gara di andata di Conference valida per i quarti di finale e anche domenica contro il Parma non sarà a disposizione di Palladino. Sapendo che la stagione si chiude tra poco più di un mese, la Fiorentina ha urgente bisogno del suo terzino sia per delle caratteristiche tecniche che a livello di leadership con il suo carisma. Notizie positive invece da Colpani che rientrerà tra i convocati giovedì o al massimo domenica per il match contro il Parma di Chivu dopo un’assenza di due mesi.