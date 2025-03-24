Palladino difende Zaniolo: "Va ringraziato per la sua generosità, difficoltà colpa dell'ambientamento"

Raffaele Palladino ha parlato di Colpani, giocatore che si è portato da Monza ma che si sta rivelando un flop

Nel corso della sua intervista al Corriere fiorentino (CLICCA QUI LEGGERLA INTEGRALMENTE), il tecnico della Fiorentina Raffaele Palladino, ha parlato anche di Colpani e di Zaniolo, queste le sue parole:

«Per Nicolò stravedo perché ha grande qualità. Ha avuto delle difficoltà in questi ultimi due anni ma qui ha trovato un ambiente che crede in lui. Riguardo ad Andrea le sue difficoltà sono state più di adattamento a al sistema di gioco. Non riusciva a rendere al massimo a livello tecnico ed è stato anche troppo generoso. Ma di questo gli va dato merito. Io soffro per tutti i giocatori e quando non rendono al 100% la sento come una sconfitta e me ne prendo la responsabilità».