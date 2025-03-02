Nazione: “Kean spinge, vuole giocare in Conference. Il rientro di Colpani è ancora lontano”

Kean in Grecia potrebbe tornare titolare

La Fiorentina riprenderà oggi gli allenamenti dopo aver goduto di un giorno di riposo successivo alla vittoria contro il Lecce. In preparazione alla trasferta di giovedì ad Atene contro il Panathinaikos in Conference League, Palladino sta valutando una sessione a porte aperte al Viola Park, lunedì o martedì, per permettere ai tifosi di caricare la squadra anche in vista delle difficili sfide contro Napoli, Juventus, Atalanta e Milan. Sul fronte infortuni, l'infermeria si sta lentamente svuotando.

Moise Kean potrebbe tornare titolare in Grecia, in attesa dell'ok medico definitivo, mentre Folorunsho e Adli stanno migliorando dopo quasi un mese di stop. Più lunghi invece i tempi di recupero per Andrea Colpani, il cui rientro non è imminente. Intanto, arriva una buona notizia per Dodo: il terzino, dopo aver superato le 100 presenze con la maglia viola, è stato inserito tra i preconvocati del Brasile per le sfide contro Colombia e Argentina del 20 e 25 marzo. La prossima settimana scoprirà se farà parte della lista definitiva della Seleção. Lo scrive La Nazione.