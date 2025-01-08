Flachi: "Colpani non ha nemmeno il dribbling, non sa andar via con la palla. Dovrebbe sapersi migliorare"

Andrea Colpani è uno dei flop di questo inizio di stagione della Fiorentina, il parere su di lui di Francesco Flachi

Francesco Flachi, ex giocatore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno di Colpani, che sta molto deludendo in questa prima parte di stagione con la maglia viola, queste le sue parole:

"Giocare con il piede invertito ti dà più possibilità in fase offensiva, perchè altrimenti sei obbligato ad andare solo sul fondo ed a mettere la palla nel mezzo, ma per essere imprevedibili bisogna essere bravi anche nel saper andare nel piede debole, devi migliorare a livello personale nel saper tirare, rientrare, fare finte. Secondo me tutto questo manca a Colpani, lui non è nemmeno forte nel dribbling, lui fa fatica anche ad andare via, dovrebbe fare un lavoro specifico, lavorare molto a fine allenamento, fermarsi e provare a ripetizione fino a quando una cosa non ti riesce e non ti migliori"

STEFANO BORGHI PARLA DI LUIZ HENRIQUE

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