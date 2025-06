Stando quanto riportato da Gianluca Di Marzio, Lazio e Sassuolo si sono mosse per arrivare ad Andrea Colpani, giocatore rientrato al Monza dopo il prestito alla Fiorentina. Con i viola, il fantasista italiano ha collezionato 32 presenze in stagione. Ben 26 quelle in campionato, mentre le altre divise ra Conference League, Coppa Italia e qualificazione alla Conference. Il bottino tra gol e assist ammonta a 2 reti e 3 assist tra Serie A ed Europa.