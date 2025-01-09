Bucchioni bacchetta Colpani: "Sente il peso della maglia della Fiorentina, a Monza giocava libero"

Bucchioni ha parlato del rendimento di Colpani alla Fiorentina, evidenziando il suo limite nel gestire la tensione e l'importanza della piazza

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva, commentando il momento di Colpani e di Gudmundsson con la maglia della Fiorentina. Queste le sue parole:

Su Colpani: "Colpani appartiene a quella categoria di calciatori che sentono il peso della maglia. Ci sono giocatori che faticano a gestire la pressione, la tensione e le aspettative che si creano attorno a loro. Questo potrebbe spiegare perché l'Atalanta abbia deciso di lasciarlo andare. Nonostante le sue qualità tecniche fossero riconosciute da tempo, l'aspetto caratteriale e la personalità erano carenti, ed è un elemento fondamentale per emergere."

"A Monza, invece, Colpani ha trovato un ambiente ideale per esprimersi: lì se giochi bene vieni elogiato e applaudito, ma anche nelle giornate storte resti comunque un beniamino. Questo clima gli ha permesso di sentirsi libero, di divertirsi e di raggiungere il massimo del suo potenziale. Quando ha ricevuto una valutazione di 15 milioni ed è approdato in una piazza esigente come Firenze, dove da lui ci si aspetta sempre la giocata decisiva, la pressione è diventata un peso difficile da sostenere."

Su Gudmundsson: "Gudmundsson è un giocatore di livello internazionale, ma negli ultimi tempi ha affrontato diversi problemi fisici. È arrivato alla Fiorentina senza allenarsi regolarmente con il Genoa e, una volta a Firenze, si è fermato subito per un infortunio al polpaccio che lo ha tenuto fuori per un mese. Dopo aver recuperato ed esordito, ha subito un altro infortunio che lo ha costretto a uno stop di quasi due mesi. Nonostante le difficoltà, Gudmundsson ha un carattere deciso, grande personalità e una sfacciataggine che lo spingono a voler emergere e imporsi."

IL DATO SU KEAN

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