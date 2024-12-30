Gazzetta: “Gudmundsson è svogliato, Colpani sparisce. Fiorentina in confusione, la Juve butta due punti”

Brava la Fiorentina a crederci fino alla fine

Secondo La Gazzetta dello Sport, la Juve non riesce a portarsi a casa tre punti di una partita che avrebbe meritato molto di più. Infatti, la Fiorentina è in confusione. Si pensava Palladino potesse cambiare modulo aggiungendo un centrocampista, ma così non ha fatto. Il suo 4-2-3-1 ha limiti preoccupanti: Gudmundsson è svogliato, Colpani sparisce e a Parisi servirebbe l'autovelox su Conceicao. Insomma, la Fiorentina che a dicembre ha vinto solo contro il mediocre Lask, riesce comunque a trovare il pareggio.

Prima Moise Kean sfrutta uno svarione della retroguardia bianconera e poi sul finale Riccardo Sottil, con un gran gol, trova il pareggio. Brava la Fiorentina a crederci fino alla fine. Mentre per la Juventus rimane solo il rammarico di aver buttato due punti.

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