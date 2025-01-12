Amoruso: "No a Pablo Mari, Colpani è un flop. Folorunsho va al posto di Sottil. Luiz male al Betis"

Dal mercato in entrata fino all'arrivo di Folorunsho, le opinioni di Lorenzo Amoruso sui movimenti della Fiorentina

L'ex difensore della Fiorentina, Lorenzo Amoruso, ha commentato il momento della società viola a RTV38, queste le sue parole:

Folorunsho ha ricoperto diversi ruoli offensivi, ma la sua posizione naturale è quella di mezzala. Risulta più proiettato in avanti rispetto a Bove, pur essendo meno orientato alla fase difensiva. È un giocatore estremamente versatile, capace di adattarsi a due o tre posizioni diverse. Probabilmente verrà utilizzato al posto di Sottil. La Fiorentina non può più permettersi errori sul mercato, anche perché finora alcuni acquisti, come Pongracic e Colpani, si sono rivelati molto deludenti. Il flop di Colpani, in particolare, ha lasciato un vuoto significativo dopo l’addio di Nico Gonzalez.

Per quanto riguarda Luiz Henrique, al Betis Siviglia non ha brillato, ma va detto che era ancora molto giovane. Quest’anno, nel Botafogo, ha trovato continuità e ha riconquistato anche un posto in nazionale. È dotato di velocità, resistenza e un ottimo piede. Tuttavia, il principale ostacolo è rappresentato dalla situazione economica del Botafogo: il presidente del club è lo stesso del Lione, società in gravi difficoltà finanziarie, e non sembra disposto a cederlo per meno di 30 milioni. Pablo Marì ha 31 anni e non mi sembra un fenomeno. Inoltre, non mi sembra che la difesa del Monza vada benissimo comandata da lui, e la Fiorentina ha già 6 difensori in rosa, e non sa giocare ancora bene a 3 dietro. Comuzzo non è un centrale da 3 in difesa"

LE ULTIME SU LUIZ HENRIQUE ALLA FIORENTINA

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