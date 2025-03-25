Nazione: "Bove non verrà riscattato. Anche Zaniolo e Colpani saluteranno la Fiorentina"
Bove per ovvi motivi lascerà i viola
A cura di Redazione Labaroviola
25 marzo 2025 09:51
Interrogativi che invece riguardano Andrea Colpani, Nicolò Zaniolo ed Edoardo Bove. Se per quest'ultimo ogni spiegazione è superflua, per i due classe '99 ad oggi prevale il pessimismo visto lo scarso apporto fin qui dato alla causa viola (i costi dei due riscatti, oltretutto, sono sovradimensionati rispetto a quanto fatto vedere finora). Mai dire mai, però: un finale d'annata da urlo potrebbe sparigliare tutte le carte in tavola. Lo riporta La Nazione.