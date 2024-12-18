Corriere dello Sport: “Per Colpani è tempo di una svolta: è in gioco il riscatto da 12 milioni con ingaggio da 2 milioni”

Colpani fino a questo momento non ha mantenuto le aspettative

Andrea Colpani, fino a questo momento in maglia viola non ha mantenuto le aspettative. Arrivato a Firenze logorato dai problemi fisici, ma adesso c'è bisogno di una svolta. In molti ritengono che il problema del Flaco sia l'aver accusato il salto di qualità da Monza a Firenze. Colpani è arrivato in viola attraverso la formula del prestito con diritto di riscatto.

Ai brianzoli sono andati subito 4 milioni di euro, mentre l'eventuale riscatto varrà 12. Per un totale di 16 milioni. In caso, al calciatore sarà garantito un contratto fino al 2029 per circa 2 milioni netti a stagione. Tutto sta nel capire se i viola riterranno opportuno confermarlo. Non è ancora il tempo dei giudizi definitivi, ma il futuro del Flaco passa inevitabilmente dai suoi piedi. Lo scrive il Corriere dello Sport.

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