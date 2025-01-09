Colpani deve rilanciarsi, investimento da 16 milioni. Palladino con il 3-4-2-1 per metterlo trequartista?

Palladino potrebbe decidere di metterlo nel suo ruolo naturale

Andrea Colpani, un anno fa protagonista assoluto con il Monza grazie a prestazioni incisive e numeri significativi (7 gol e 3 assist nel girone d'andata), fatica a ritrovare la stessa brillantezza con la Fiorentina. Il trasferimento a Firenze ha portato nuove sfide: un contesto più competitivo, ruoli tattici diversi e compiti difensivi più onerosi sotto la guida di Palladino. Questo ha ridotto il suo impatto offensivo, limitandolo a due gol stagionali.

Nonostante un avvio incoraggiante in una Fiorentina vincente, Colpani non ha ancora consolidato il suo valore. La società, che ha investito 16 milioni tra prestito e riscatto, spera di rilanciarlo, magari in un modulo a lui congeniale come il 3-4-2-1, dove potrebbe tornare nel suo ruolo naturale di trequartista. La sfida contro il Monza, suo vecchio palcoscenico, potrebbe rappresentare l'occasione per ritrovare fiducia e incisività. Lo riporta il Corriere dello Sport.

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