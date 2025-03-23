Pellissier: "Kean aveva solo bisogno che qualcuno credesse in lui, con Gudmundsson una delle coppie più forti"

L'ex attaccante clivense è stato intervistato e ha detto la sua opinione riguardo a vari temi del mondo Fiorentina

A Lady Radio ha parlato l'ex attaccante del Chievo Sergio Pellissier che ha detto la sua opinione riguardo a vari temi del mondo Fiorentina in particolare sugli attaccanti gigliati: "Kean è un attaccante molto forte e si merita il valore di mercato che ha perchè ha dimostrato sul campo di valere quella cifra, dato che sta facendo un ottimo campionato e finalmente, a Firenze, ha trovato l'ambiente giusto per lui e sente la fiducia di cui aveva bisogno e insieme a Gumundsson forma una coppia d'attacco fortissima che difficilmente è battibile in Serie A. Alla Juventus non hanno creduto in lui mentre Kean ha bisogno di essere stimolato e coccolato, mi auguro che segnerà ancora molto da qui alla fine della stagione."

Su Colpani: "E' un ottimo giocatore però è alla prima esperienza in una squadra che ha ambizioni perchè ha conosciuto solo Monza che è una piazza appena nata mentre qui tutti sono passionali e vogliono vedere subito i risultati, deve ancora crescere molto."

Su Zaniolo: "Ha tantissima qualità però bisogna farsi delle domande se non è mai protagonista in una squadra, non ha mai inciso nonostante abbia giocato alla Roma, all'Atalanta e ora a Firenze. Per me un problema c'è perchè nemmeno qua riesce a giocare con continuità e in questo momento preferisco vedere Gudmundsson o Beltran accanto a Kean."