Vitale duro con Palladino: "Lui è un presuntuoso, per ora è stato anche molto fortunato in campionato"

Il noto dirigente ed ex direttore di Empoli e Lucchese è intervenuto per parlare delle questioni più importanti dei viola

L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese Pino Vitale a Lady Radio ha parlato di svariati temi riguardanti la Fiorentina: "A Firenze non si capisce chi comanda, direi che quando il gatto non c'è i topi ballano perché manca una garanzia di riferimento ed anche lo sfogo di Pradé non è accettabile, visto che quel lavoro lì lo si fa negli spogliatoi con la squadra completa e l'allenatore ma pubblicamente si difende sempre anche quando è indifendibile come contro il Monza."

Su Palladino: "Lui è un presuntuoso, non puoi mettere una squadra in campo con la difesa a 3 contro il Napoli con un difensore come Moreno che non ha mai giocato, poi continua a mettersi a 2 a centrocampo. Pensa di essere un fenomeno, quando invece ha vinto anche partite con fortuna."

Il mercato: "La Fiorentina ha speso tanti soldi sul mercato, però di Pongracic, Gudmundsson, Colpani e Richardson nessuna traccia, non capisco perché non intervenga nessuno però il mercato estivo è da bocciare."

Su Colpani: "Il ragazzo sente la maglia, Monza non è Firenze e lui non riesce a stare tranquillo, infatti non sa fare nulla in campo di quello che sapeva fare a Monza."

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