Ikoné insidia Colpani. Pongracic partirà dal 1’? Ipotesi cambio modulo per Palladino
Ikoné si contende una maglia da titolare con Colpani
Gli ultras della Fiorentina, fedeli ai loro principi, non saranno presenti domani allo Stadium per la sfida contro la Juventus, in segno di protesta contro i prezzi elevati e le modalità di acquisto dei biglietti. Tuttavia, oggi pomeriggio si raduneranno a Piazzale Montelungo per caricare la squadra prima della partenza per Torino.
Palladino valuta due opzioni tattiche: mantenere il 4-2-3-1 o passare a un più solido 4-3-2-1. In difesa, Pongracic potrebbe affiancare Ranieri, mentre in attacco Ikoné contende una maglia a Colpani sulla trequarti. La squadra partirà con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo, sostenuta dal calore dei tifosi. Lo riporta La Nazione.
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