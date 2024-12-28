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Ikoné insidia Colpani. Pongracic partirà dal 1’? Ipotesi cambio modulo per Palladino 

Ikoné si contende una maglia da titolare con Colpani

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 dicembre 2024 09:54
Ikoné insidia Colpani. Pongracic partirà dal 1’? Ipotesi cambio modulo per Palladino  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 08.12.2024, Fiorentina-Cagliari, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Gli ultras della Fiorentina, fedeli ai loro principi, non saranno presenti domani allo Stadium per la sfida contro la Juventus, in segno di protesta contro i prezzi elevati e le modalità di acquisto dei biglietti. Tuttavia, oggi pomeriggio si raduneranno a Piazzale Montelungo per caricare la squadra prima della partenza per Torino.

Palladino valuta due opzioni tattiche: mantenere il 4-2-3-1 o passare a un più solido 4-3-2-1. In difesa, Pongracic potrebbe affiancare Ranieri, mentre in attacco Ikoné contende una maglia a Colpani sulla trequarti. La squadra partirà con l'obiettivo di ottenere un risultato positivo, sostenuta dal calore dei tifosi. Lo riporta La Nazione.

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