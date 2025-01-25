Amoruso: "La Fiorentina rischia seriamente di uscire dai piazzamenti europei in 10 giorni"

L'ex difensore della Fiorentina e del Rangers Glasgow ha commentato i temi più caldi legati al mondo viola

A Radio Bruno ha parlato l'ex difensore di Fiorentina, Rangers e Bari Lorenzo Amoruso che ha commentato i temi più caldi legati al mondo viola: "Domani sarà durissima perché non siamo affatto in salute, mentre loro sì, quindi starei cauto e coperto. Mi metterei 4-4-2 con Kean come riferimento d'attacco a lottare con una difesa fallosa per ottenere qualcosa. Abbiamo bisogno di certezze e non dobbiamo rischiare troppo, bisogna fare le cose semplici senza scoprirsi ai loro attacchi sulle corsie."

Su Colpani: "Non ho capito perché col Toro Palladino gli abbia fatto prendere quei fischi quando ormai lo poteva tenere dentro per non farlo massacrare dal pubblico. Colpani è in crisi, non ha fiducia nei suoi mezzi, per me è un buon giocatore, ma ha poca personalità e lo vediamo anche dal fatto che non punti mai l'uomo. Per me lui non deve fare l'esterno, ma la mezz'ala in un centrocampo a 3."

Sul mercato: "Siamo in ritardo perché non hai chiuso nessuna lacuna che avevi perché il vice Kean non lo hai e ti mancava da settembre così come il centrocampista fisico e l'esterno. Ad oggi niente tranne Folorunsho, ma è poca roba. Avevi degli obiettivi, ma sono andati in altre squadre perché non hai offerto quanto richiesto dalle loro società."

Sulla stagione: "Se perdi pure domani, rischi di uscire dalle posizioni che contano del campionato. Chi è davanti scappa e chi stava dietro come Milan e Roma ti ha ripreso e ti può superare a breve perché hanno partite meno difficili delle tue. A gennaio l'anno scorso hai perso una marea di punti, quest'anno uguale."

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