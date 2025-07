Flachi: “Vedrei bene Gosens capitano, ha personalità. Kean in Turchia? Sarebbe scelta economica”

L’ex centravanti della Fiorentina, Francesco Flachi, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Bruno Toscana, durante il Pentasport, soffermandosi su vari aspetti legati al mercato viola e, in particolare, sul futuro di Moise Kean.

“Juventus e Inter partiranno più tardi coi ritiri per via del Mondiale per Club, non so se gli farà bene. In questo contesto, la Fiorentina deve partire bene in questo campionato anomalo per guadagnarsi un vantaggio rispetto agli altri. Tanti acquisti svelati finora hanno già esperienza qua in Serie A, penso a Immobile e Bernardeschi al Bologna: non so perché li abbiano presi, certo sono giocatori di qualità ma forse sperano più nella loro esperienza e personalità”.

L’ex attaccante ha poi proseguito:

“Quando cambia l’allenatore cambiano anche i giudizi, sia sulla titolarità che sulla fascia da capitano. Questo ruolo lo deve fare chi ha la personalità adatta, quei giocatori di spessore come un Gosens, che può permettersi di dire determinate cose anche al posto di Ranieri. Ma tutto dipenderà dall’allenatore nuovo, dal modulo che sceglierà e di conseguenza da chi metterà in campo: il nostro vantaggio è che lui conosce la nostra piazza e saprà come scegliere per il bene della squadra”.

Infine, ha aggiunto:

“Kean in Turchia? Moise è un giocatore giovane, ha 26 anni, ed è esploso quest’anno. Starà sicuramente puntando i Mondiali che sono la vetrina più importante che ci sia: con tutto il rispetto, ma andare in Turchia in un campionato dove ci sono solo tre squadre sarebbe solo una scelta di soldi, come hanno fatto tanti prima di lui. Lui deve tirare fuori l’orgoglio di dire che vuole restare qui a fare un altro grande campionato come quello di quest’anno, poi chissà. I soldi li rifarà in carriera…”.