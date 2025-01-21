Flachi: "Palladino ha sbagliato nella gestione dello spogliatoio, si ricordi che Firenze non è Monza"

L'ex attaccante e promessa della Fiorentina ha commentato le recenti brutte prestazioni della squadra di Palladino

A TMW Radio l'ex attaccante viola Francesco Flachi ha commentato lo stato di forma della Fiorentina di Palladino: "Io credo che quelle otto vittorie consecutive abbiano falsato il giudizio sulla squadra perché stava facendo un percorso che non le compete. Nessuno era abituato ad una striscia del genere, ma la vera realtà è questa niente da fare. Qualche altra squadra è partita male, ma ora sta tornando ed è normale guardando ai valori."

Su Palladino: "Per me deve ancora crescere, ha sbagliato certe scelte perché ancora è giovane e delle decisioni sono state discutibili. Per me, deve gestire meglio lo spogliatoio perché Firenze è un'altra cosa rispetto a Monza. Domenica affronta una gara tremenda e deve essere bravo a trovare le giuste soluzioni sennò diventa davvero complicata per lui".

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