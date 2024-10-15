Flachi: "I due davanti che ha la Fiorentina li hanno in pochi, Kean è una forza della natura"

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della Fiorentina in vista del match contro il Lecce, queste le sue parole:"Dopo la sosta e dopo una...

L'ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha parlato ai microfoni di Radio Bruno del momento della Fiorentina in vista del match contro il Lecce, queste le sue parole:

"Dopo la sosta e dopo una grande partita magari ci si rilassa e si stacca la spina, penso che Palladino non stravolgerà niente perché con il Milan ha funzionato tutto. Con il Lecce serve concentrazione, la sosta può servire per conoscerci meglio. La Fiorentina se deve crescere deve andare li e fare la partita, confermerei la coppia Ranieri-Comuzzo, squadra che vince non si cambia.

Pongracic può recuperare e aggiungere qualcosa a questa squadra che per me è una buona squadra, perché davanti a due giocatori che hanno in pochi, Adli ha esperienza e qualità. Kean è una forza della natura, è uno che quando ha giocato da solo ha retto la squadra, devono essere bravi quelli che giocano con lui a saperci dialogare e sfruttare le occassioni che lui crea, perché comunque anche a centrocampo è uno che regge i palloni"

LOTITO SU CASTROVILLI

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