Flachi: “Pioli nome giusto per portare in alto il progetto Fiorentina. La società ha fatto una grande scelta”

Nel pomeriggio di oggi, l’ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria, Francesco Flachi, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per esprimere la sua opinione sulle ultime novità in casa viola.

“Il fatto che Pioli fosse tra i nomi in lizza per la Nazionale mette in risalto la scelta della Fiorentina: vuol dire che i viola hanno fatto la scelta giusta. Conoscendo Stefano, se aveva dato la parola alla dirigenza viola alla fine arriverà a Firenze. Penso che ci siano dei tipi di allenatori predisposti alla Nazionale ed altri ai club, e credo che Ranieri e Mancini siano profili piu idonei perche gestori. Sono sempre stato tranquillo, anche se finche non arriva a Firenze niente è certo. Stefano ha avuto un grande percorso dopo Firenze: ovunque è andato ha raggiunto gli obiettivi, vincendo anche uno scudetto, ovunque è andato. Senza dimenticare i tanti giovani valorizzati negli anni. La Fiorentina ha fatto una grande scelta, non solo per l’allenatore ma per l’uomo”.

Flachi ha detto la sua anche sull’eventualità che Gennaro Gattuso diventi il prossimo commissario tecnico dell’Italia:



“Adesso serve un motivatore o un trascinatore, uno che riesce a tirare fuori qualcosa in piu da ogni singolo giocatore. Bisogna vedere come sarà entrare in contatto con i giocatori: il fatto che si incontrino ogni tanto non è facile da gestire. Sicuramente per Gattuso sarà una grande soddisfazione personale, penso che non si faccia scappare la possibilità di allenare la Nazionale: la stagione all’estero gli è servita per migliorare e farsi trovare pronto”.

Infine, ha spiegato perché, secondo lui, la Fiorentina abbia deciso di puntare proprio su Stefano Pioli:



“Il primo motivo per cui è stato scelto è perché è molto bravo, senno non entrava tra i nomi papabili per la Nazionale. Negli ultimi anni ha avuto una crescita a livello personale, e nel rapporto con i giocatori, esponenziale: non era scontato vincere lo scudetto con una squadra come il Milan, e lui è stato bravo a tirar fuori il meglio dai suoi giocatori. Se andiamo a vedere molti giocatori che ha avuto sono arrivati da sconosciuti e poi sono finiti in grandi club. Dietro Pioli voglio immaginare anche che ci sia un progetto futuro, con l’intento di andare a prendere dei giovani da valorizzare e con i quali fare un lungo percorso. Credo che lui stesso ambisca a portare la Fiorentina nell’Europa che merita. Qui a Firenze non riusciamo a trovare un progetto che ti porti in alto, lui può essere il nome giusto”.