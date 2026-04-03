Flachi: "Anche un punto a Verona può fare comodo, Ndour e Kean possono trascinare la Fiorentina"

Il punto di vista di Francesco Flachi sui temi di attualità di casa Fiorentina alla vigilia del match contro il Verona

Ospite della trasmissione "Casa Viola" in onda su Toscana Tv, Francesco Flachi ha parlato dei temi più caldi di casa Fiorentina.

Ecco il punto di vista dell'ex attaccante di Fiorentina e Sampdoria:

"La sosta è un'incognita, ci sono sempre dei pro e dei contro. Erano arrivati dei risultati, il problema è quando stacchi la spina forse non era il periodo ideale per una pausa, peccato. Appena riprendi c'è un'altra tegola come quella degli infortuni dei titolari. Nelle difficoltà bisogna essere squadra, non è facile perché per il Verona è l'ultima spiaggia. Da parte loro queste notizie gli danno fiducia però sei la Fiorentina e se tu vuoi uscire da questa situazione devi fare una grande prestazione. La squadra si vede nel momento di difficoltà, la Fiorentina adesso è in difficoltà ma deve essere squadra"

Sulla formazione:

"Ndour e Kean li farei giocare, questi due giocatori possono trascinare la Fiorentina perché in questo momento stanno bene e bisogna sfruttare queste situazioni mentali. Mi auguro che ci sia un pronto riscatto per Comuzzo e Rugani visto che ho un po' di timore. Mi aspetto qualcosina in più da Harrison e mi auguro che Fagioli sappia confermare quello che ha fatto. Il gemellaggio in campo non ci sarà e ci sarà un'ambiente caldo, il Verona è abituato a stare in quell'ambiente li. Non dobbiamo perdere a Verona, in questi momenti qui anche un punto ti può fare comodo"

Su Ndour:

"Mi ha stupito, sono giocatori giovani quando le cose vanno bene si esaltano, quando vanno male fanno fatica ad emergere. Adesso deve giocare perché è troppo in palla".