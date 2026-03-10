10 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 19:12

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Flachi: “Gudmundsson non sa che fare in campo, è l’emblema della brutta stagione della Fiorentina”

News

Flachi: “Gudmundsson non sa che fare in campo, è l’emblema della brutta stagione della Fiorentina”

Redazione

10 Marzo · 14:21

Aggiornamento: 10 Marzo 2026 · 14:21

TAG:

#FiorentinaFlachiGudmundssonVanoli

Condividi:

di

L'ex giocatore viola è intervenuto per parlare di Fiorentina dopo lo scialbo pareggio di domenica col Parma

A Toscana TV è intervenuto l’ex giocatore viola Francesco Flachi per parlare della Fiorentina: “La Fiorentina era riuscita a tirarsi un po’ su ma ora ha riabbassato subito la testa perché non ha il giusto atteggiamento per la salvezza. Hanno fatto 3 partite indegne e senz’anima che non hanno senso per nulla. I giocatori sono presuntuosi e non ci tengono alla maglia basta vedere Gudmundsson che non sa cosa fare in campo e lo si capisce dalla sua faccia.”

Su Vanoli: “Col Parma dovevi vincere così da andare a Cremona più sereno, invece ora sei costretto a giocare per i 3 punti là perché sennò rischi da morire sia con il pareggio che con la sconfitta ovviamente. Non ho capito la mancanza di coraggio di Vanoli che poteva rischiare qualcosa in più domenica contro una squadra che voleva solo il punto. Vanoli sta facendo la stessa fine di Pioli con questo spogliatoio cioè sta per essere inghiottito totalmente da questi giocatori sopravvalutati che credono di essere di più di quel che sono.”

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2026 | Designed and developed by Kobold Studio