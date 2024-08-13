Flachi: "Gudmundsson è incredibile, sarebbe un grande colpo per la Fiorentina"

L'ex attaccante gigliato ha parlato oggi delle principali notizie relative al mondo viola che si avvicina alla trasferta di Parma

Ai microfoni di Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola Francesco Flachi che ha parlato del mercato viola e dell'avvicinamento all'inizio del campionato: "Credo sia normale non essere a posto, bisogna accelerare e cercare di dare a Palladino la squadra pronta. Adesso le squadre stanno cercando di ottenere più soldi dal mercato e per questo le trattative sono più lente, bisogna sapersi trovare pronti. Palladino dovrà essere bravo a fare bene con quello che ha a disposizione perché le prime partite sono difficili per tutti e giocare con una neopromossa non è mai semplice".

Su Richardson: "Non mi sorprenderei giocasse da subito, è un giocatore pronto a livello atletico ed è importante. Avrà dei giorni per entrare nei meccanismi di Palladino e credo che potrà capire velocemente il gioco che propone."

Su Gudmundsson: "Non doveva andare via, la società aveva detto che solo Retegui sarebbe partito, ma invece ora anche lui se ne andrà. Devono cercare un giocatore per sostituirlo per questo la trattativa è ferma. Perdere Gudmundsson è dura perché per sostituirlo è difficile. Lui è un giocatore atipico per questo calcio, sa saltare l'uomo e spacca le difese, adesso è scontento ma deve aspettare perché il Genoa deve mantenere calma la piazza. Di certo alla Fiorentina sarebbe un plus e aumenterebbe la forza della squadra".

Su De Gea: "Sono contento del suo arrivo, ha un bagaglio d'esperienza incredibile e potrà aiutare tutti a crescere nel modo migliore."

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