7 Ottobre 2025

Flachi su Gudmundsson: "Inizio a pensare che sia questo, involuzione inspiegabile. Bisogna parlarci"

Flachi su Gudmundsson: “Inizio a pensare che sia questo, involuzione inspiegabile. Bisogna parlarci”

7 Ottobre · 21:39

7 Ottobre 2025

di

L'ex attaccante Francesco Flachi ha parlato a Radio Bruno del momento della Fiorentina soffermandosi su Gudmundsson

L’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per commentare il momento difficile della squadra di Pioli e la crisi di rendimento di Albert Gudmundsson. Queste le sue parole:

“Inizio a pensare che Gudmundsson sia questo. Questa involuzione è inspiegabile. Bisogna parlarci e forse lasciargli meno compiti in campo. Abbiamo bisogno di lui, della sua miglior versione. Serve personalità. Bisogna togliersi questa paura di dosso. Io, come lui, volevo essere il migliore della squadra. Giocavo in competizione con me stesso, a volte non me la vivevo bene. Ma bisogna capire le situazioni.”

Sulla squadra ha aggiunto:

“Questa squadra deve trovarsi nello spogliatoio e dirsi quali sono i problemi, anche con l’allenatore. Domenica qualcosa si è visto, ma non basta. Sono professionisti con esperienza, adesso devono essere più squadra.”

