31 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:35

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Flachi: “Non credo che Fortini farà parte della Fiorentina futura. Kean dopo la nazionale ci deve salavare”

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Flachi: “Non credo che Fortini farà parte della Fiorentina futura. Kean dopo la nazionale ci deve salavare”

Redazione

31 Marzo · 16:19

Aggiornamento: 31 Marzo 2026 · 16:19

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Oggi a Toscana TV ha parlato Flachi della situazione Fiorentina e di questo fine settimana che si tornerà a giocare: “Spero Kean non pensi troppo al Mondiale, perché può essere un rischio sotto ogni aspetto, anche fisico. Se va al Mondiale lo fa anche per merito della Fiorentina, della quale deve essere rispettoso, portando il nome della Viola in alto. Possibile che si sia risparmiato nelle ultime gare in vista del playoff dell’Italia, speriamo che tutto vada bene e sia un’iniezione di fiducia per lui. Il prossimo step per lui è salvare la Fiorentina, poi la vetrina del Mondiale, speriamo, che può innalzarne anche il valore. Dopo tante buone gare di fila, e la partita con l’Inter che ha dato entusiasmo, la Fiorentina ha ristaccato la spina per la sosta e non ci voleva, dovrà subito riaccendersi. Col Verona sarà una finale, serve rimettere in campo la mentalità vista nell’ultimo periodo. Lo spogliatoio? O c’è o non c’è. Occorre un patto affinché i calciatori portino la Fiorentina alla salvezza. Ho stima di Parisi, ma se ha cambiato la Fiorentina, c’è un problema alla base di tutto.
Se si credeva in lui, avrebbe giocato di più. La gestione del rinnovo, poi, è stata sbagliata, occorre scendere a compromessi e non sarà facile. Non credo che farà parte della Fiorentina del futuro”.

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