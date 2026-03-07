7 Marzo 2026 · Ultimo aggiornamento: 18:45

Flachi: “Il Lecce gioca con voglia, il Genoa è compatto, ma anche se col fiatone, si salverà la Fiorentina”

Flachi è intervenuto al Pentasport parlando del momento della Fiorentina e sottolineando quando la fine del campionato sia vicina.

Francesco Flachi è intervenuto ai microfoni di RadioBruno, durante la trasmissione del Pentasport, mostrando tutta la sua preoccupazione e perplessità per il momento che sta passando la Fiorentina. “Le ultime due partite mi hanno portato sensazioni negative. Sono rimasto spiazzato anche dalle parole di Vanoli. Devono capire che non basta più fare il compitino, devono dimostrare di più” – ha detto Flachi – “La fine del campionato si avvicina e inevitabilmente la paura cresce”. E sulle avversarie per la lotta salvezza afferma: “Il Lecce gioca con la voglia, il Genoa avrà molti difetti, ma è compatto. Io sono sicuro che alla fine si salverà la Fiorentina, ma lo farà con il fiatone“.

